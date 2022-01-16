Украинский форвард Владислав Бугай продолжит карьеру во Львове, сообщает пресс-служба "горожан".

Львов подписал экс-голкипера Днепра, который засветился в оккупированном Крыму

24-летний футболист присоединился к команде Олега Дулуба в статусе свободного агента и подписал с "сине-золотыми" контракт сроком на 2 года – до 31 декабря 2023-го. В новом коллективе он будет выступать под номером 11.

Бугай – воспитанник киевского футбола. Профессиональную карьеру начал в Шахтере, выступая в чемпионатах Украины U-19 и U-21 и Юношеской лиге УЕФА. Также успел поиграть за Буковину, Мариуполь и Николаев. Последним клубом Владислава был Черноморец, в котором в 17 матчах текущего сезона он забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа