Еще один украинец попробует легионерского хлеба. Даниил Сикан перебрался в Германию.

Форвард Шахтера продолжит карьеру в Ганзе, сообщает официальный сайт команды.

Сикан завершает переход в Бундеслигу – форвард Шахтера может получить немецкое гражданство

20-летний нападающий перешел в ростокский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

К слову, Ганза выступает во Второй Бундеслиге. После 20-ти туров команда занимает в турнирной таблице 14-е место.

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