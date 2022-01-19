Украинский вратарь Евгений Гальчук продолжит карьеру в Мариуполе, сообщает официальный сайт клуба.

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29-летний футболист будет выступать за команду Остапа Маркевича до конца сезона.

Напомним, Гальчук – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональную карьеру в 2009 году. Летом 2012-го перешел в Мариуполь, за который выступал до июля 2021-го.

Первую половину текущего сезона провел в Ингульце. В команде из Петрово провел 12 поединков, в которых пропустил 21 гол (еще в двух матчах отстоял на ноль). Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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