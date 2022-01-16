Роман Григорчук вместе с тренерским штабом продолжает комплектацию команды. Новичком стал Мартин Петков.

19-летний нападающий Левски теперь будет одевать футболку "моряков", сообщают пресс-службы болгарского и украинского клубов. Детали контракта пока неизвестны.

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Черноморец креативно подошел к презентации Петкова, снова воспользовавшись простейшими возможностями Photoshop. Накануне одесситы завершили трансфер еще одного болгарина – Борисова Цонева.

Заметим, Мартин Петков является воспитанником Левски. В "синей" футболке он дебютировал в апреле 2019-го, а всего провел 68 матчей и забил 6 мячей.

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