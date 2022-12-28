Ингулец усилился полузащитником Андреем Близниченко, сообщает официальный сайт клуба.

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27-летний игрок присоединился к команде с Петрового на правах свободного агента. Последним местом работы Андрея был молдавский Шериф, который он покинул в августе. В Украине Близниченко известен своими выступлениями за Днепр (2012–2016) и молодежную сборную.

После 18-ти туров УПЛ Ингулец расположился на 14-й строчке.

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