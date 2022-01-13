Наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов в комментарии официальном сайте клуба сообщил о подписании Капинуса.

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"Мы взяли правого защитника Дмитрия Капинуса в аренду из Шахтера на полтора года. С ним такая же ситуация, как и с Дмитрием Крыськивым. Это талантливый молодой игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, потому что у него много хороших качеств. Как он будет развиваться у нас – это будет зависеть от него. Но, что касается нашего тренерского штаба, мы будем всячески помогать ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной", – цитирует Кривенцова пресс-служба клуба.

Добавим, что Капинус выступал за Шахтер U-19 в первой половине сезона и сыграл в 6 матчах юношеской Лиги чемпионов, в которых отличился 2 ассистами.

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