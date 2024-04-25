Лунин традиционно попал в заявку Реала на матч Ла Лиги – неожиданное исчезновение суперзвезды
Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые смогут сыграть в матче 33-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада.
Реал официально обнародовал заявку на матч против Реал Сосьедада. Лунин уже привычно попал в список, но удивляет отсутствие Джуда Беллингема.
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Голкиперы: Лунин, Кепа, Фран Гонсалес.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Себальос, Арда Гюлер.
Нападающие: Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
Добавим, что матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид состоится уже завтра, 26 апреля, начало в 22:00.
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