Ингулец усилился основным кипером Миная
Команда из Петрово совершила второй зимний трансфер. Новичком стал Даниил Кучер.
24-летний кипер официально стал игроком Ингульца, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта неизвестны.
Ингулец подписи в экс-полузащитнике Днепра
Кучер присоединился к команде Лавриненко на правах свободного агента, потому что недавно прекратил сотрудничество с Минаем. Даниил был основным кипером закарпатцев, где провел 16 матчей в первой части сезона УПЛ, 2 из которых отстоял на ноль.
К слову, вратарь является воспитанником криворожского футбола. Даниил Кучер успел поиграть в украинских Днепре и Горняке, а также в латвийских РФШ и Даугаве.
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