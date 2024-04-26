Забил победный гол в финале Кубка лиги, выиграл второй (и последний пока) еврокубковый трофей в истории Арсенала, нашел и воспитал для клуба Букайо Сака, но его все равно помнят прежде всего из-за одного падения. Неповторимая история Стива Морроу.

Представьте, что вы еще школьником попали в лондонский Арсенал. Преодолели много препятствий, съездили в три аренды, все еще не являетесь основным футболистом команды, но выходите в старте на финал Кубка лиги на Уэмбли. Арсенал выигрывает трофей, вы забиваете решающий гол, который к тому же является дебютным для вас. Впереди церемония празднования, рукопожатие в королевской ложе, вокруг много камер и журналистов, а ощущение счастья просто таки витает в воздухе.

Вы улыбаетесь, обнимаетесь с партнерами, а легендарный Тони Адамс на радостях поднимает вас на руки. А потом вы падаете. И нет, не просыпаетесь в холодном поту, как после ночного кошмара, а чувствуете жгучую боль в руке. Толпа, крики, запах медикаментов, больница... А еще ящик шампанского от Адамса в качестве дружеской компенсации и попытки попросить прощения.

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"Это было действительно удивительное событие, – вспоминает Стив Морроу в интервью Goal.com. – Я знал, что случится что-то плохое, когда падал. Мне пришлось протянуть руку, потому что я буквально летел головой вперед. Я просто почувствовал, как моя рука треснула на две части. Тогда посмотрел и понял, что она искривилась и согнулась в другую сторону. Дальше все было немного размыто. Мне просто было очень больно. Я не много помню о поездке в машине скорой помощи и деталях последующей операции".

#OnThisDay in 1993: A memorable afternoon for Steve Morrow...



Scores winner in League Cup final

Breaks arm in full-time celebrations pic.twitter.com/apOK1P1Ffd — Arsenal (@Arsenal) April 18, 2019

Сезон 1992/1993 в чемпионате Арсенал провел не лучшим образом и финишировал десятым. Поэтому победа над Шеффилд Уэнсдей в финале Кубка лиги со счетом 2:1 добавила приятных эмоций фанатам "канониров". Кстати, английская пресса сообщала, что тот поединок стал первым в Европе, когда команды вышли на поле с номерами и фамилиями на спинах.

Через месяц Арсенал и Шеффилд Уэнсдей снова встретились на Уэмбли. На этот раз в финале Кубка Англии. Первый матч завершился вничью, а через три дня лондонцы выиграли 1:0 и завоевали второй трофей. На праздновании со всеми снова был Стив Морроу, однако на этот раз не радовался так бурно и наконец получил свою медаль. Перед матчем ему вручили награду за победу в Кубке лиги, а затем – еще одну, уже полученную его партнерами за выигрыш Кубка Англии. Официальный сайт "канониров" назвал Стива первым человеком в истории, которому медаль вручили еще до финала.

Tony Adams & Steve Morrow celebrating in the 1993 League Cup Final which ended up with Morrow breaking his arm. pic.twitter.com/LjWipjCOdw — Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) May 24, 2016

Собственно, то падение на Уэмбли не было единственным комическим событием, связанным с Морроу. Как-то защитник Арсенала Рэй Парлор рассказал о бурном праздновании нового года его партнерами. Когда наставник лондонцев Джордж Грэм узнал о загуле подопечных, то решил вывести их на чистую воду: "Я даю возможность признаться добровольно. Если вы согласитесь, то оштрафую только на недельную зарплату. Если нет, то я заберу у вас зарплату за две недели. Считаю до трех!"

Энди Линиган и Стив Морроу, которые сидели рядом и были на той вечеринке, заметно заволновались. Парлор рассказывал: "Помню, как Энди сказал: "Стив, нам лучше встать. Недельная зарплата это лучше, чем двухнедельная". Когда Джордж Грэм досчитал до трех, Стив поднялся на ноги... но Энди остался сидеть! Тренер крикнул Стиву: "Это двухнедельная зарплата!"

В структуре Арсенала Морроу находился с 1984-го по 1997-й и за это время провел лишь 85 матчей, в которых забил три гола. Кроме финала-1993 на Уэмбли, Стив хорошо запомнил другой решающий матч, который также завершился для лондонцев завоеванием трофея. В 1994-м Арсенал и Парма встретились в финале Кубка обладателей кубков, а Джордж Грэм доверил место в старте Стиву Морроу. Судьбу победителя Кубка кубков решил гол Алана Смита. Этот трофей так и остается последним международным для Арсенала.

Даже, если бы я забил победный гол на Уэмбли, я бы сказал, что победа в еврокубке была большим достижением во многих аспектах, – вспоминал Стив. – Сыграть такую важную роль в такой масштабной игре против таких качественных соперников, как Томас Бролин, Джанфранко Дзола и Фаустино Асприлья было исключительно. Когда тренер рассказывал мне, как справиться с ними, я подумал: "Вау, вот это да задача.

Повторить успех "канониры" могли уже в следующем году, но во втором подряд финале Кубка кубков проиграли Сарагосе. После прощания с Арсеналом в 1997-м Морроу перебрался в западный Лондон и подписал контракт с КПР (сначала переходил туда в аренду), а затем поехал заканчивать в Даллас. Именно в США Стив начал тренерскую карьеру, а позже перешел на административную деятельность.

Символично, что в 2008-м Морроу вернулся в Арсенал и сделал для клуба в новой роли, возможно, даже больше, чем в те времена, когда он выходил на поле. Морроу возглавил отдел скаутинга и молодежного развития по приглашению Арсена Венгера и вскоре в системе клуба засияли звезды Букайо Сака, Райсса Нельсона, Эдди Нкетии, Сержа Гнабри, Дониелла Малена и Габриэля Мартинелли.

Впрочем, завершение 22-летней эпохи Арсена Венгера обусловило значительные менеджерские перестановки. В 2019-м они затронули и Стива Морроу. "В моем сердце всегда будет место для Арсенала. Я всегда буду любить клуб и буду привязан к нему, ведь это было замечательное время. Просто иногда случаются моменты, когда происходят изменения", – объяснял Морроу.

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Стив мог оставаться в Арсенале и занять должность технического директора клуба, однако все случилось иначе. Вскоре ему предложили возглавить академию Тоттенхэма, но Морроу и принципиальный соперник Арсенала согласия не достигли. Начиная с 2021-го, Стив работает главным скаутом в Футбольной Ассоциации и иногда, по просьбе журналистов, вспоминает 18 апреля 1993-го.

Когда недавно The Guardian спросил о главном воспоминании с того дня, Морроу ответил: "Мой забитый гол. У меня до сих пор мурашки по коже". Но, кажется, весь футбольный мир ассоциирует Стива Морроу прежде всего с тем трагикомическим падением. Оно превзошло сам факт победы "канониров". Хотя и не позволило Стиву отпраздновать ее со всеми.