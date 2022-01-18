Полесье на своем официальном сайте объявило о подписании Будковского на правах свободного агента.

Вакула официально стал игроком Полесья

Контракт с нападающим рассчитан на 1,5 года. Последним клубом Филиппа стала Десна, которую форвард покинул этой зимой – клуб из-за финансовых проблем распрощался с рядом ключевых игроков.

Добавим, что Будковский провел за черниговцев 52 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Филипп является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Ильичевец, Севастополь, Заря, Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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