Украинский защитник Артур Западня покинул Металлист 1925, сообщает пресс-служба харьковского клуба.

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К команде Валерия Кривенцова защитник присоединился зимой 2021-го и помог повыситься в классе. В текущем сезоне ветеран провел за харьковчан 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол (в ворота Ингульца).

К слову, за плечами у 31-летнего футболиста, кроме Металлиста 1925, выступления в составе Мариуполя, Ворсклы, запорожского Металлурга, Сум, Вереса, Львова, Волыни и Десны. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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