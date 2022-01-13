Львов на своем официальном сайте объявил о трансфере Богдана Мышенко.

Черноморец объявил о возвращении своей экс-звезды

Договор рассчитан на 2 года, а хавбек присоединился на правах свободного агента. Предыдущим клубом Мышенко был белорусский Гомель, с которым у игрока завершился контракт.

Добавим, что Богдан в этом сезоне сыграл 11 матчей за Гомель, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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