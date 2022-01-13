Львов официально подписал экс-игрока Александрии
14:44 - Читати українською
Хавбек Богдан Мышенко завершил переход во Львов.
Львов на своем официальном сайте объявил о трансфере Богдана Мышенко.
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Договор рассчитан на 2 года, а хавбек присоединился на правах свободного агента. Предыдущим клубом Мышенко был белорусский Гомель, с которым у игрока завершился контракт.
Добавим, что Богдан в этом сезоне сыграл 11 матчей за Гомель, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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