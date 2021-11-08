Бразилец завершил сотрудничество с "горняками", сообщает официальный сайт клуба.

Дентинью подтвердил, что покидает Шахтер – матч с Колосом стал последним в составе "горняков"

Дентиньо перебрался в Шахтер в 2011 году из Коринтианса за 7,5 млн евро. С тех пор он завоевал в составе донетчан 6 чемпионских титулов, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков страны. Два сезона легионер отыграл за Бешикташ на правах аренды.

В общей сложности за Шахтер Дентиньо провел 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и оформил 16 ассистов. Результативность бразильца позволила войти в топ-50 бомбардиров "горняков" всех времен.

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