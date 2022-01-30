Чемпион мира U-20 до конца сезона будет выступать за Сампдорию на правах аренды, сообщает официальный сайт киевлян. В соглашении прописано право выкупа.

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Динамо приобрело Супрягу у СК Днепр-1 еще летом 2018-го. В футболке "бело-синих" нападающий провел 47 матчей и отличился 3 голами. В текущем сезоне 21-летний игрок окончательно потерял доверие Мирчи Луческу – всего 6 матчей и ни единого результативного действия.

Добавим, что новый клуб Супряги идет 16-м в турнирной таблице Серии А. Украинец может дебютировать за генуэзцев 6 февраля – домашний поединок против Сассуоло.

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