Защитник киевлян Роман Вантух снова попробует себя в аренде.

Защитник Динамо Роман Вантух продолжит карьеру в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепрян.

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23-летний футболист будет выступать за команду Игора Йовичевича на правах аренды. Срок действия сделки – до конца сезона.

Напомним, Вантух в Динамо с 2015 года, однако, за главную команду не провел ни одного матча, выступая преимущественно в арендах (Олимпик, Александрия, Черноморец). В первой половине сезона в составе "моряков" провел 10 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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