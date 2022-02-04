Защитник Денис Кузык и нападающий Евгений Исаенко стали игроками ковалевцев, сообщает пресс-служба Динамо . Арендное соглашение обоих рассчитано на один календарный год.

Верес подписал защитника Динамо

21-летний Исаенко первую часть текущей кампании провел в Черноморце (19 матчей, 3 гола и 2 ассиста). 19-летний Кузык тоже одевал футболку одесситов (15 поединков и 2 результативные передачи). Оба являются воспитанниками "бело-синих".

Напомним, Колос после 18-ти туров Премьер-лиги расположился в середине турнирной таблицы – 8 строчка и 24 пункта. Динамо идет вторым с 45 зачетными баллами.