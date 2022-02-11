Украинский полузащитник Евгений Коноплянка в очередной раз попытается реанимировать свою карьеру. Атакующий хавбек расторг контракт с Шахтером и перебрался в чемпионат Польши.

Уже экс-игрок Шахтера Евгений Коноплянка продолжит выступления в Краковии, сообщает официальный сайт польского клуба.

Коноплянка станет игроком Краковии – СМИ раскрыло рамки зарплаты и жесткое условие Шахтера

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22 и содержит опцию продления. Евгений подписал контракт с краковским клубом на правах свободного агента. В Краковии украинец будет играть под 80-м номером.

Напомним, Коноплянка перешел в Шахтер в начале сентября 2019-го из немецкого Шальке за 1,8 млн евро. В текущем сезоне он всего дважды вышел на поле, наиграв суммарно 47 минут. Роберто Де Дзерби зимой не взял его на сборы в Турцию, после чего украинец начал поиски нового клуба.

В своей карьере Евгений успел поиграть за Днепр (где и сделал себе имя) и Севилью. За сборную Украины провел 86 матчей, в которых забил 21 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн. евро.

К слову, Краковия после 20 туров идет в турнирной таблице польской Экстраклясы девятой, имея в своем активе 27 очков.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок