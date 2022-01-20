Львов в своем Instagram сообщил о приходе Фарука Мии. Контракт рассчитан до конца сезона с опцией пролонгации.

Динамо отменило первый спарринг на сборах

Отметим, что Миа является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Уганды – в его активе 22 гола в 69 поединках (у первого места – 26 забитых мячей).

Добавим, что последним клубом африканца был турецкий коньяспор. Мия успел поиграть за бельгийские Стандард и Мускрон, хорватскую Горицу и азербайджанский Сабаил.

Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы