Львов объявил о трансфере африканца – он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной
20:54 - Читати українською
Полузащитник Фарук Миа подписал контракт со Львовом.
Львов в своем Instagram сообщил о приходе Фарука Мии. Контракт рассчитан до конца сезона с опцией пролонгации.
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Отметим, что Миа является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Уганды – в его активе 22 гола в 69 поединках (у первого места – 26 забитых мячей).
Добавим, что последним клубом африканца был турецкий коньяспор. Мия успел поиграть за бельгийские Стандард и Мускрон, хорватскую Горицу и азербайджанский Сабаил.
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