Украинский вратарь леверкузенцев Александр Петренко не исключает. что в случае приглашения от "Бундестим" может принять предложение немцев.

"Я хотел бы играть за сборную Украины. Здесь даже не о чем говорить. Но не знаю, как вел бы себя, если бы получил вызов из сборной Германии, например.

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Это гранд мирового футбола, и выиграть что-то с такой командой легче. Но я считаю себя патриотом, поэтому больше шансов, что остался бы со сборной Украины. Мне комфортно играть за нее", – сказал Петренко в интервью Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Александр провел 16 матчей во всех турнирах за U-19 (пропустил 17 голов, еще в 6 поединках отстоял "на ноль"). За сборную Украины U-17 провел три игры (в 2024 году на матчи не вызывался из-за травмы).

К слову, не так давно украинский форвард юношеской сборной Украины Эрик Шуранов, благодаря удачным выступлениям за Нюрнберг, принял предложение Германии и был заигран за молодежку "Бундестим" (провел 7 матчей, в которых забил 2 гола). Последний раз экс-украинец сыграл за сборную Германии U-21 в марте 2022 года. Ныне 22-летний форвард защищает цвета Маккаби Хайфа.

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