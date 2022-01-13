Марк Гуаль подписал контракт с СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между испанским нападающим и днепрянами рассчитано до лета 2024 года. Марк перебрался в украинский клуб на правах свободного агента, последней командой форварда был Алькоркон. Гуаль в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала. В нынешнем сезоне Сегунды Марк провел 14 матчей, в которых отличился только одним голом.

После 18 туров УПЛ СК Днепр-1 расположился на третьей строчке.

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