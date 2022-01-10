Украинский голкипер Евгений Паст продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

Морозюк отправился на сборы с Черноморцем

Условия соглашения не сообщаются. По информации Transfermarkt, 33-летний вратарь присоединился к одесскому клубу в статусе свободного агента, а его контракт рассчитан на 1,5 года – до лета 2023-го.

Напомним, в текущем сезоне Паст провел в составе СК Днепр-1 всего 4 поединка, в которых пропустил 5 голов и 1 матч отстоял на ноль.

К слову, Евгений уже выступал за Черноморец: с 13 лет – за молодежные команды, а в 2009-ом присоединился к основе, с которой играл в Лиге Европы. Также успел побегать за Зирку и Десну.

"Його називають "Шева": Мілан виховує сина наших емігрантів – чудова "фізика", топ-потенціал і мрії про збірну України