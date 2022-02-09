Бусанелло станет игроком СК Днепр-1 на правах аренды, сообщает официальный сайт Шапекоэнсе.

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Соглашение с левым защитником рассчитано до декабря 2022 года, а днепряне будут иметь право выкупа. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро. Добавим, что Габриэль призван заменить вернувшегося в киевское Динамо Владислава Дубинчака.

К слову, Бусанелло – воспитанник Шапекоэнсе, за который в бразильской Серии А в сезоне 2021 провел 30 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Напомним, Шапекоэнсе стал всемирно известен в 2016 году, когда самолет с командой разбился на территории Колумбии перед финалом Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли семь членов экипажа и 63 пассажира, среди которых были президент клуба, весь тренерский штаб и 19 футболистов.

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