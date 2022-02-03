Центральный защитник Динамо Алан Аусси продолжит карьеру в Вересе, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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20-летний защитник перешел в команду Юрия Вирта на правах аренды и будет защищать цвета ровенского клуба следующие 1,5 года. Верес сможет выкупить Алана у Динамо за 200 тысяч долларов.

Напомним, Аусси – воспитанник Динамо. За главную команду пока не дебютировал, выступая преимущественно в аренде (чешский Слован и белорусское Торпедо-БелАЗ). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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