30-летний форвард и руководство полтавчан провели встречу. Ее результатом стало досрочное прекращение сотрудничества между сторонами, сообщает официальный сайт клуба .

Символическая команда года УПЛ: доминация Динамо, Ворскла обошла Шахтер, одиночка из Днепра

У Эсеолы был контракт до лета 2023-го, но, учитывая отсутствие игровой практики в первой команде Ворсклы (всего 23 минуты в 2 матчах за полгода), его разорвали. Долгое время Адеринсола находился в дубле , им был недоволен Юрий Максимов.

К слову, Адеринсола Эсеола родился в Житомире. До Ворсклы он провел три года в казахском Кайрате (84 матча).