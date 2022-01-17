Заря на своем сайте сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Агроном Руфати.

Заря подписала экс-форварда Шахтера

Луганский клуб и футболист расторгли соглашение по взаимному согласию.

Напомним, 22-летний македонец присоединился к команде Виктора Скрипника в сентябре 2020 года из хорватской Истры. За это время он провел за "мужиков" 16 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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