Заря попрощалась с опытным защитником
14:15 - Читати українською
Луганчане продолжают тасовать свой состав – очередным ненужным оказался Агрон Руфати.
Заря на своем сайте сообщила о прекращении сотрудничества с защитником Агроном Руфати.
Заря подписала экс-форварда Шахтера
Луганский клуб и футболист расторгли соглашение по взаимному согласию.
Напомним, 22-летний македонец присоединился к команде Виктора Скрипника в сентябре 2020 года из хорватской Истры. За это время он провел за "мужиков" 16 матчей, в которых отличился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Без Кочергина и Данченко – Заря отправилась на сбор в Турцию
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