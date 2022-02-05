Львов объявил о трансфере игрока Шахтера
22:17 - Читати українською
Защитник юношеской сборной Украины Назарий Муравский продолжит карьеру в составе Львова.
Львов в своих соцсетях сообщил о трансфере Назария Муравского из Шахтера.
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Сумма перехода не разглашается, а контракт рассчитан на 3 года. Защитник будет выступать за "сине-золотых львов" под 20-м номером.
Добавим, что Муравский провел первую часть сезона в составе Шахтера, однако выступал за молодежную команду "горняков". Также он успел поиграть за Мариуполь и защищает цвета юношеской сборной Украины.
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