Львов в своих соцсетях сообщил о трансфере Назария Муравского из Шахтера.

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Сумма перехода не разглашается, а контракт рассчитан на 3 года. Защитник будет выступать за "сине-золотых львов" под 20-м номером.

Добавим, что Муравский провел первую часть сезона в составе Шахтера, однако выступал за молодежную команду "горняков". Также он успел поиграть за Мариуполь и защищает цвета юношеской сборной Украины.

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