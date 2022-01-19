Трансфери УПЛ зима-2022 – продаж Миколенка і затишшя від Динамо, два бразильці в Шахтарі та інші переходи
"Футбол 24" зібрав докупи всі офіційні переходи в Українській Прем'єр-лізі впродовж зимового вікна-2022.
* У списку лише офіційно підтверджені трансфери. Перелік регулярно доповнюватиметься.
** Клуби наведені в алфавітному порядку.
*** Скорочення: ВА – вільний агент, ЗК – завершив кар'єру, ПЗО – повернувся з оренди.
Верес (Рівне)
Прийшли: Вадим Ющишин, Микола Гайдучик (обидва – ПЗО, Ужгород), Дмитро Поворознюк (ВА), Владіслав Крейда (оренда, Флора), Жирайр Маргарян (ВА, Арарат)
Пішли: Роберт Гегедош, Віталій Тимофієнко, Дмитро Нємчанінов (всі – ВА, Перемога), Максим Бабійчук (ВА).
Ворскла (Полтава)
Прийшли: Андрій Бацула (ВА, Динамо Мінськ)
Пішли: Адерінсола Есеола (ВА), Владислав Вакула, Валерій Бондаренко (обидва – ПЗО, Шахтар).
Десна (Чернігів)
Прийшли: –
Пішли: Андрій Тотовицький (ВА, Колос), Владислав Калітвінцев (ВА, Олександрія), Пилип Будківський (ВА, Полісся), Леван Арвеладзе, Олексій Ковтун, Владлен Юрченко (всі – ВА), Сергій Болбат (ПЗО, Шахтар).
Динамо (Київ)
Прийшли: Владислав Дубінчак, Назарій Русин (обидва – ПЗО, СК Дніпро-1), Богдан Білошевський, Юрій Тлумак, Євген Смирний, Данило Скорко, Роман Вантух (всі – ПЗО, Чорноморець).
Пішли: Віталій Миколенко (Евертон), Назарій Русин (оренда, Чорноморець), Євген Смирний, Юрій Тлумак, Данило Скорко ( всі – Зоря), Богдан Білошевський (оренда, Олександрія), Ібрагім Каргбо (оренда, Целє), Роман Вантух (оренда, СК Дніпро-1).
Зоря (Луганськ)
Прийшли: Олег Данченко (оренда, АЕК), Євген Смирний, Данило Скорко, Юрій Тлумак (всі – Динамо), Абдулла Абдуллаєв (ВА).
Пішли: Аллах'яр Сайядманеш (ПЗО, Фенербахче), Агрон Руфаті (ВА).
Інгулець (Петрове)
Прийшли: Дмитро Мандриченко (ВА, Сабуртало), Тарас Саків (ВА, Колос), Андрій Кліщук (ВА, Гірник-Спорт), Данило Кучер (ВА, Минай), Андрій Блізніченко (ВА, Шериф).
Пішли: Богдан Шуст, Младен Бартуловіч, Владислав Лупашко (всі – ЗК), Артем Малиш (ВА).
Колос (Ковалівка)
Прийшли: Андрій Тотовицький (ВА, Десна), Павло Оріховський (ВА, Рух), Станіслав Сорокін (ПЗО, Львів).
Пішли: Тарас Саків (ВА, Інгулець), Денис Костишин (ВА, Олександрія), Віталій Гавриш (ЗК).
Львів (Львів)
Прийшли: Владислав Бугай (ВА, Чорноморець), Олександр Васільєв, Богдан Мишенко (обидва – ВА, Гомель), Іван Пономаренко (ВА, Буковина), Жозе Вітор Пернамбуко (ПЗО, Буде-Глімт).
Пішли: Жозе Вітор Пернамбуко (оренда, Шериф), Шина (оренда, Актобе), Іван Брікнер, Владислав Хамелюк (обидва – ВА), Станіслав Сорокін (ПЗО, Колос).
Маріуполь (Маріуполь)
Прийшли: Данило Літовченко (ВА, Яруд), Андрій Вискребенцев (ПЗО, Ужгород).
Пішли: Олег Кудрик, Станіслав Микицей (обидва – ВА), Стефан Спіровскі (ВА, МТК Будапешт), Марк Мампассі (ПЗО, Шахтар).
Металіст 1925 (Харків)
Прийшли: Дмитро Капінус (оренда, Шахтар U-19), Микита Безуглий (ВА, Оболонь).
Пішли: Олег Голодюк, Артур Западня (обидва – ВА), Євген Протасов (ВА, Судува).
Минай (Минай)
Прийшли: –
Пішли: Рустам Ахмедзаде (Карабах), Олександр Петрусенко (Гонвед), Данило Кучер (ВА, Інгулець).
Олександрія (Олександрія)
Прийшли: Артур Авагімян (Чорноморець), Богдан Білошевський (оренда, Динамо), Денис Костишин (ВА, Колос), Владислав Калітвінцев (ВА, Десна), Валерій Бондаренко (оренда, Шахтар).
Пішли: Гліб Бухал (ВА), Ігор Кирюханцев (ПЗО, Шахтар), Боурама Фомба (ВА).
Рух (Львів)
Прийшли: Іван Литвиненко, Віктор Бабічин, Олег Лень, Олег Веремієнко (всі – ПЗО).
Пішли: Павло Оріховський (ВА, Колос), Орест Кузик (ВА).
СК Дніпро-1 (Дніпро)
Прийшли: Марк Гуаль (ВА, Алькоркон), Білл (викуп усіх прав, Фламенго), Роман Вантух (оренда, Динамо), Олексій Хобленко (ПОЗ, Кривбас).
Пішли: Владислав Дубінчак, Назарій Русин (обидва – ПЗО, Динамо), Євген Паст (ВА, Чорноморець), Арсеній Батагов (оренда, Полісся), Олексій Хобленко (Кривбас).
Чорноморець (Одеса)
Прийшли: Назарій Русин (оренда, Динамо), Євген Паст (ВА, СК Дніпро-1), Мартін Петков, Борислав Цонєв (обидва – ВА, Левскі), Хорхе Ернандес (ВА, Лос-Анджелес Гелаксі), Іван Бобко (ВА, ЛНЗ), Дмитро Юсов (ВА, БАТЕ), Ілія Мартіновіч, Руді Пожег Ванкас (обидва – ВА, Марібор), Артем Сухоцький (ВА, Десна), Дуглас Бергквіст (ВА, Кальмар).
Пішли: Владислав Бугай (ВА, Львів), Богдан Білошевський, Юрій Тлумак, Євген Смирний, Данило Скорко, Роман Вантух (всі – ПЗО, Динамо), Артур Авагімян (Олександрія).
Шахтар (Донецьк)
Прийшли: Давід Нерес (Аякс), Вінісіус Тобіас (Інтернасьйонал), Ігор Кирюханцев (ПЗО, Олександрія), Марк Мампассі (ПЗО, Маріуполь), Владислав Вакула, Валерій Бондаренко (обидва – ПЗО, Ворскла), Сергій Болбат (ПЗО, Десна).
Пішли: Марк Мампассі (Локомотив Москва), Владислав Вакула (оренда, Полісся), Валерій Бондаренко (оренда, Олександрія), Марлос, Дентінью (обидва – ВА).
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ