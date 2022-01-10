Украинский защитник Андрей Бацула продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Бацула стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси сезона-2021

29-летний игрок присоединился к "зелено-белым" в статусе свободного агента и подписал с командой Юрия Макисмова контракт на 2,5 года.

Напомним, Бацула уже выступал за Ворсклу в период с 2009 по 2014 гг., но за первую команду так и не дебютировал. Последним клубом защитника было минское Динамо, в котором он стал лучшим футболистом в прошлом сезоне.

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