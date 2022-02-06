Украинский полузащитник Сергей Мякушко продолжит карьеру в Колосе, сообщает официальный сайт ковалевцев.

Динамо отдало в аренду Колосу защитника и форварда

Сроки и условия контракта не сообщаются, известно лишь, что к команде Ярослава Вишняка 28-летний вингер присоединился в статусе свободного агента. Новичок уже успел сыграть за Колос в спарринге против черногорского Рудара и помог своей новой команде одолеть соперника 1:0.

Напомним, Мякушко – воспитанник киевского футбола. Первой его командой была Оболонь, откуда он в 2013 году перешел в Динамо. За основу дебютировал 27 августа 2015 года в матче против Черноморца. Успел также поиграть за Говерлу, Ворсклу, Карпаты, испанский Алькоркон и польский Подбескидзе. Последним его клубом был Минай, который он покинул 2 февраля. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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