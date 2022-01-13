Черноморец объявил о возвращении своей экс-звезды
14:12 - Читати українською
Одесский Черноморец продолжает активную трансферную кампанию этой зимой.
Иван Бобко стал очередным новичком Черноморца этой зимой, сообщает официальный Instagram клуба.
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"Моряки" не разглашают детали перехода, как и условия контракта. Напомним, Бобко является воспитанника Черноморца и был частью звездного состава одесситов, который выходил в плей-офф Лиги Европы 2013/14.
За свою карьеру Иван успел поиграть за Металлист, венгерский Дебрецен, шведскую Эскильстуну, казахский Окжетпес, Торпедо Кутаиси, молдавский Сфинтул и перволиговый ЛНЗ.
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