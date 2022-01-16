Опытный вратарь Андрей Клищук призван помочь команде Сергея Лавриненко во второй части сезона.

Очередным новичком Ингульца стал голкипер Андрей Клищук, сообщает пресс-служба петровцев.

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29-летний футболист перешел в команду Сергея Лавриненко в статусе свободного агента и подписал с ней контракт до 30 июня 2022 года.

Опытный вратарь призван закрыть проблемную позицию в команде – ранее Ингулец покинуло сразу три голкипера: Евгений Гальчук и Артем Малыш расторгли соглашение с клубом, а Богдан Шуст перешел на тренерскую работу.

Напомним, Клищук начал карьеру в Черноморце. Успел поиграть также за Горняк-Спорт, Сумы, винницкую Ниву, Нефтяник, СК Днепр-1 и Кристалл. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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