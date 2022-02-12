Очередным новичком СК Днепр-1 стал 26-летний бразилец Фелипе Пирес, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с футболистом рассчитан на четыре года. Детали соглашения по Морейренсе не разглашаются. Ранее СМИ сообщали, что трансфер обойдется в 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Фелипе Пирес провел за португальский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Заметим, что бразилец преимущественно играет на левом фланге атаки, но способен действовать и справа, и в центре.

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