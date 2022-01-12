Смирный заключил трёхлетний контракт с Зарей, сообщает официальный сайт луганцев.

Черноморец подписал очередного новичка

Хавбек перебрался в новый клуб из Динамо, а первую часть сезона провел в Черноморце. По информации Transfermarkt, трансфер обошел Заре в 200 тысяч евро.

Добавим, что Евгений является воспитанником Динамо и успел поиграть за Колос и Черноморец. В текущем сезоне Смирный провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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