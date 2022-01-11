Атакующий полузащитник Дмитрий Юсов продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба клуба.

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28-летний футболист перебрался в лагерь "моряков" из борисовского БАТЭ в статусе свободного агента. Сроки действия соглашения и условия перехода не разглашаются.

Напомним, Юсов – воспитанник запорожского футбола. Профессиональные выступления начал в 2010-м в местном Металлурге, за который выступал 5 лет. Впоследствии решил попробовать себя за границей, где играл за белорусские Гранит, Слуцк, Торпедо-БелАЗ и Ислоч и кишиневскую Дачию. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

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