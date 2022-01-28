Украинский полузащитник Владислав Клименко продолжит карьеру в Ингульце, сообщает пресс-служба петровцев.

Ингулец окончательно определился со спарринг-партнерами на сборе в Турции

Условия и сроки действия контракта не разглашаются, однако известно, что игрок перешел в команду Сергея Лавриненко в статусе свободного агента. 27-летний футболист уже присоединился к коллективу на сборе в Турции.

Напомним, Клименко уже выступал за Ингулец с 2017 по 2020 годы. Полгода провел в Черноморце, откуда перешел в Мариуполь, за который в этом сезоне провел 6 матчей в УПЛ (1 гол). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

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