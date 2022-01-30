Два нападающих львовского клуба завершили свои выступления в чемпионате Украины.

Альваро Тавареш и Эрнест Антви сменили клубную прописку, сообщает пресс-служба ФК Львов.

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Бразилец перебрался в грузинский клуб Дила, аренда рассчитана на один календарный год. Ганец присоединился к СК Наджран из Саудовской Аравии, его аренда будет действовать только до конца нынешнего сезона.

Напомним, в текущем сезоне Альваро провел за "сине-золотых" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. В активе Эрнеста 17 поединков, 2 гола и 2 ассиста.

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