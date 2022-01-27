26-летний македонец стал игроком Ворсклы, сообщает официальный сайт клуба . Защитник поставил свою подпись под контрактом с полтавчанами на 2,5 года и уже успел провести первую тренировку с новыми партнерами.

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Зайков говорит, что счастлив стать частью коллектива: "Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит".

Джоко перебрался в Полтаву свободным агентом. Он играл за Левски последние полгода, а до этого выступал за бельгийский Шарлеруа, французский Ренн и македонский Работнички. Также защитника регулярно вызывают в сборную Северной Македонии (18 поединков, гол и ассист).

Заметим, Джоко Зайков стал третьим македонцем в истории Ворсклы. Раньше там играли полузащитник Филипп Деспотовски (2008-2010 годы) и нападающий Адис Яхович (2013-2014 годы).