Ворскла подписала защитника сборной Северной Македонии
Полтавский клуб завершил трансфер защитника Джоко Зайкова на правах свободного агента из Левски.
26-летний македонец стал игроком Ворсклы, сообщает официальный сайт клуба. Защитник поставил свою подпись под контрактом с полтавчанами на 2,5 года и уже успел провести первую тренировку с новыми партнерами.
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Зайков говорит, что счастлив стать частью коллектива: "Буду рад помочь моей новой команде в решении самых высоких задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит".
Джоко перебрался в Полтаву свободным агентом. Он играл за Левски последние полгода, а до этого выступал за бельгийский Шарлеруа, французский Ренн и македонский Работнички. Также защитника регулярно вызывают в сборную Северной Македонии (18 поединков, гол и ассист).
Заметим, Джоко Зайков стал третьим македонцем в истории Ворсклы. Раньше там играли полузащитник Филипп Деспотовски (2008-2010 годы) и нападающий Адис Яхович (2013-2014 годы).
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