Ворскла на своем официальном сайте объявила о договоренности насчет аренды хавбека эстонской Левадии Богдана Ващука.

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Соглашение рассчитано до конца сезона, а у полтавчан будет первоочередное право выкупа. Добавим, что в составе Ворсклы выступает еще один эстонец – Йонас Тамм.

Отметим, что Ващук выступает на позиции атакующего полузащитника. 26-летний хавбек за свою карьеру успел поиграть за английские Рединг и Фарнборо, латвийскую Ригу, болгарский Левски, а теперь связан контрактом с Левадией.

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