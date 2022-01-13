"Эти придурки потратили весь бюджет на календарь", – Черноморец подписал очередного легионера
21:01 - Читати українською
Черноморец продолжает усиливаться футболистами из-за границы.
Черногорский защитник Илия Мартинович присоединился к Черноморцу, сообщает официальный сайт клуба.
Легионеру Черноморца разбили голову на тренировке
Последним клубом 27-летнего защитника был Марибор, а в Одессу Илия перебрался на правах свободного агента. У Мартиновича есть опыт игры за сборную Черногории, где он провел три матча. Пресс-служба одесского клуба уже традиционно в шутливой форме презентовала новичка.
После 18-ти туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке.
Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter