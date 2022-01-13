Черногорский защитник Илия Мартинович присоединился к Черноморцу, сообщает официальный сайт клуба.

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Последним клубом 27-летнего защитника был Марибор, а в Одессу Илия перебрался на правах свободного агента. У Мартиновича есть опыт игры за сборную Черногории, где он провел три матча. Пресс-служба одесского клуба уже традиционно в шутливой форме презентовала новичка.

После 18-ти туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке.

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