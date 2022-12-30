"Прощаться с теми, кого любил, всегда сложно. Но после потрясающих 1,5 лет работы с этой командой и блестящих фанатов, я могу сказать, что Заря всегда будет в моем сердце, и я никогда не забуду невероятные времена и воспоминания, которые мы сделали за этот период.

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И, наконец, я хочу сказать спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам и персоналу за все, что они сделали, и помогли мне стать лучшим игроком и личностью. До свидания, Мужики!" – написал Сайядманеш в Instagram.

Аллахьяр выступал за Зарю на правах аренды, а контракт игрока принадлежит Фенербахче. У луганцев была возможность выкупить иранца за 3,5 млн евро.

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