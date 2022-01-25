"Желто-черные" на своем официальном сайте объявили о трансфере французского вингера Фредди Плюмана.

Юрченко официально присоединился к Риге

Контракт рассчитан на 1,5 года, а игрок присоединился на правах свободного агента. За свою карьеру Плюман успел поиграть за французские Ред Стар, Седан и Кевии, израильские Хапоэль (Хадера) и Бейтар, а предыдущий сезон – турецкий Самсунспор и бельгийский Вестерло.

Также Фредди вызвался в сборные Франции U-16 и U-18 – в его активе 6 матчей и 2 гола в футболке "Ле Блё".

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