Рух оформил первый зимний трансфер, подписав французского вингера с опытом выступлений за сборную
16:50 - Читати українською
Французский вингер Фредди Плюман официально стал игроком львовского Руха.
"Желто-черные" на своем официальном сайте объявили о трансфере французского вингера Фредди Плюмана.
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Контракт рассчитан на 1,5 года, а игрок присоединился на правах свободного агента. За свою карьеру Плюман успел поиграть за французские Ред Стар, Седан и Кевии, израильские Хапоэль (Хадера) и Бейтар, а предыдущий сезон – турецкий Самсунспор и бельгийский Вестерло.
Также Фредди вызвался в сборные Франции U-16 и U-18 – в его активе 6 матчей и 2 гола в футболке "Ле Блё".
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