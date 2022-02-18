Ветеран и капитан Десны Егор Картушов сменил УПЛ на Первую лигу. Теперь он будет выступать за харьковчан.

31-летний украинец, который может сыграть и в обороне, и полузащите, присоединился к Металлисту. Стороны уже подписали контракт, сообщает официальный сайт клуба .

Металлист может подписать экс-хавбека сборной Парагвая – игрок уже прибыл на просмотр

Спортивный директор "желто-синих" Папа Гуйе прокомментировал трансфер Картушова: "Рад приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока, мы давно следили за его выступлениями. У него большой опыт игры в Премьер-лиге и он, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество".

Сам Егор приятно удивлен переезду в Харьков: "Безумно рад, что присоединился к Металлисту. Меня переполняют эмоции! Все решилось буквально сегодня, все было довольно быстро. Не было никаких недоразумений, спокойно договорились, я переехал из одной гостиницы в другую. Надеюсь, уже скоро порадовать харьковских болельщиков своей игрой".

Напомним, Егор Картушов является воспитанником Шахтера, но за первую команду не играл. "Горняки" его отдавали в аренду в Зарю и Мариуполь. В 2012 году он присоединился к Десне, где успел провести 246 поединков и дослужиться до статуса капитана.