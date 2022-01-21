23-летний хавбек присоединился к Фехервару на правах аренды, сообщает официальный сайт киевлян . Соглашение между украинским и венгерским клубами рассчитано на 1 год, после чего украинец может сменить команду на полноценной основе Динамо и Фехервар указали возможность выкупа прав на игрока.

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Ранее сообщалось , что опция аренды Богдана обойдется Фехервару в 300 тысяч евро. В коллективе Леднев станет уже третьим украинцем после полузащитника Евгения Макаренко и вингера Ивана Петряка.

Напомним, Богдан Леднев присоединился к "бело-синим" в 2016 году, дебютировал за первую команду в октябре 2017-го, а в течение 2018-2020 годов выступал за Зарю в аренде. В этом сезоне полузащитник появлялся на поле в составе Динамо в 10 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.

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