"Сине-золотые львы" расторгли контракт с Брикнером по обоюдному согласию, утверждает meta-ratings.

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Клуб пока не сообщал официально об уходе хавбека, ставшего в этом сезоне игроком основы львовян. Иван провел 18 матчей в текущем сезоне (2 из них – в Кубке Украины), но результативными действиями не отличался.

За свою карьеру Брикнер успел поиграть за Тепловик, Сумы, Олимпик и Рух.

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