Львов распрощался с игроком основы, – СМИ
16:25 - Читати українською
Хавбек Львова Иван Брикнер продолжит карьеру в другом клубе.
"Сине-золотые львы" расторгли контракт с Брикнером по обоюдному согласию, утверждает meta-ratings.
Львов подписал экс-голкипера Днепра, который засветился в оккупированном Крыму
Клуб пока не сообщал официально об уходе хавбека, ставшего в этом сезоне игроком основы львовян. Иван провел 18 матчей в текущем сезоне (2 из них – в Кубке Украины), но результативными действиями не отличался.
За свою карьеру Брикнер успел поиграть за Тепловик, Сумы, Олимпик и Рух.
Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter