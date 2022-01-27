Ковалевский клуб продолжает тасовать свой состав. На этот раз ненужным оказался камерунский легионер Альваро Нгамба.

Полузащитник Колоса Альваро Нгамба продолжит карьеру в Мариехамне, сообщает пресс-служба ковалевцев.

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23-летний камерунец будет выступать за финский клуб на правах аренды. Срок сделки – 1 год.

Напомним, Нгамба перешел в Колос в январе 2021 года из Подолья. За первую команду "хлеборобов" сыграл 13 поединков без результативных действий (в текущем сезоне – 5 матчей). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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