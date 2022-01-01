Защитник Виталий Миколенко стал игроком "ирисок". Контракт с 22-летним украинцем рассчитан до 30 июня 2026-го, информирует официальный сайт Эвертона.

Финансовые детали соглашения не разглашаются, но ранее сообщалось, что Динамо получит за своего игрока около 20 млн евро. Миколенко стал первым новичком Эвертона в 2022 году.

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После 17-ти сыгранных матчей в АПЛ 2021/22 команда Рафаэля Бенитеса занимает 15 место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Эвертон выиграл 5 матчей, 4 раза сыграл вничью и 8 раз уступил. Разница мячей – 21:29.

Виталий Миколенко является воспитанником киевского клуба, дебютировав за первую команду в 2017 году. С тех пор выиграл в составе Динамо УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины и выступал в групповом турнире Лиги чемпионов 2020/21 и 2021/22. В текущем сезоне сыграл 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив 3 ассиста.

За сборную Украины защитник дебютировал в 2018 году, проведя в составе национальной команды 21 поединок. Стал основным левым защитником сборной под руководством Андрея Шевченко и сохранил этот статус после прихода Александра Петракова.

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