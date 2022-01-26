Рух пригласил еще одного иностранца в зимнее трансферное окно.

Новичком львовян стал 23-летний левый защитник Лассана Фай, сообщает официальный сайт клуба.

Рух оформил первый зимний трансфер, подписав французского вингера с опытом выступлений за сборную

Защитник воспитывался в ряде нидерландских клубов – Спарта, Витесс и ПСВ. На уровне Эредивизи наиграл 55 матчей, отличился 2 ассистами. Фай был в статусе свободного агента с июля, когда завершился его контракт с роттердамской Спартой.

Напомним, Рух встретил зимнюю паузу на 11-й строчке УПЛ, имея в активе 18 очков.

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