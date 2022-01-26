Рух подписал воспитанника ПСВ – второй новичок-легионер львовян
18:32 - Читати українською
Рух пригласил еще одного иностранца в зимнее трансферное окно.
Новичком львовян стал 23-летний левый защитник Лассана Фай, сообщает официальный сайт клуба.
Рух оформил первый зимний трансфер, подписав французского вингера с опытом выступлений за сборную
Защитник воспитывался в ряде нидерландских клубов – Спарта, Витесс и ПСВ. На уровне Эредивизи наиграл 55 матчей, отличился 2 ассистами. Фай был в статусе свободного агента с июля, когда завершился его контракт с роттердамской Спартой.
Напомним, Рух встретил зимнюю паузу на 11-й строчке УПЛ, имея в активе 18 очков.
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