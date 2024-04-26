Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко совсем не так хотел попасть на страницы ведущих изданий Франции.

Украинец 23 апреля помог Бордо уверенно одолеть Дюнкерк (2:0), но несколько дней спустя все обсуждают вовсе не футбол. Защитник соперников Альюн Ба обвинил Игнатенко в расизме, сообщает L'Equipe.

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Хавбек Бордо был заменен на 74-й минуте и незадолго до того якобы успел обозвать сенегальца "black pussy" (дословно "черная киска", но подтекстом – "черный плакса, неженка"). Ба сразу пожаловался главному арбитру, а Дюнкерк после матча обратился в Дисциплинарный комитет лиги и угрожает даже судом. Вердикт по делу Игнатенко ожидается 16 мая.

Бордо пока никак не наказывал 27-летнего украинца, но обещает всячески способствовать расследованию. Игнатенко является основным игроком жирондинцев в сезоне – 32 матча, 2 гола и один ассист. Полузащитник имеет 6 поединков за сборную Украины, хотя в последнее время попадает только в резервные списки.

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