Заря объявила о подписании украинского нападающего Абдуллы Абдуллаева, сообщает официальный сайт "мужиков".

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19-летний футболист перешел в команду Виктора Скрипника в статусе свободного агента и заключил с луганчанами соглашение до 31 декабря 2025 года.

Напомним, Абдуллаев – воспитанник донецкого Шахтера. В сезоне 2019/20 в 15 матчах он забил за "горняков" 21 гол. За его плечами 5 поединков в Юношеской лиге УЕФА (1 гол). В июле 2021-го он покинул "оранжево-черных" и до сих пор оставался без команды.

Кроме того, Заря продлила контракт с вратарем Александром Сапутиным – он будет выступать за луганчан до 30 июня 2025 года. К слову, 18-летний кипер был в заявке первой команды, но пока так и не дебютировал.

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