Костышин пригласил в свой новый клуб голкипера Колоса
Вратарь Евгений Кучеренко продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.
Казахский Аксу подписал вратаря Колоса Евгения Кучеренко, сообщает клуб из Ковалевки в Facebook.
Костышин официально стал тренером казахского Аксу
22-летний голкипер перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона. Первую половину сезона Евгений провел также в аренде, защищая цвета Подолья. За хмельницкий клуб вратарь провел 14 матчей, из которых 5 были "сухими". В 2017-2019 годах Кучеренко также находился в структуре Шахтера.
Напомним, Аксу недавно возглавил бывший тренер Колоса Руслан Костышин. Команда украинского специалиста является дебютантом чемпионата Казахстана.
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