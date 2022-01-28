Казахский Аксу подписал вратаря Колоса Евгения Кучеренко, сообщает клуб из Ковалевки в Facebook.

Костышин официально стал тренером казахского Аксу

22-летний голкипер перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона. Первую половину сезона Евгений провел также в аренде, защищая цвета Подолья. За хмельницкий клуб вратарь провел 14 матчей, из которых 5 были "сухими". В 2017-2019 годах Кучеренко также находился в структуре Шахтера.

Напомним, Аксу недавно возглавил бывший тренер Колоса Руслан Костышин. Команда украинского специалиста является дебютантом чемпионата Казахстана.

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